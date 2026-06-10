В проекты Microsoft c открытым кодом внедрили вирус

Microsoft отключила доступ к десяткам своих проектов с открытым кодом в GitHub. Дело в том, что хакеры их взломали и добавили в них вредоносный код, что крадёт пароли.

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Пострадавшие проекты связаны с облачным сервисом Azure и инструментами для разработчиков ИИ. Среди них и утилиты для работы с Claude Code, Gemini и VS Code.

Вирус срабатывал, когда разработчик открывал заражённый инструмент в своём IDE (приложении для программирования). Пока неизвестно, сколько людей успели скачать заражённые файлы.

Представитель Microsoft подтвердил, что компании пришлось временно отключить несколько репозиториев. Некоторые, на момент написания материала, уже восстановлены.