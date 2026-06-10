Logitech представила складную мышь-гармошку

Logitech анонсировала портативную складную компьютерную мышь Mobi Fold с уникальной конструкцией. Об этом сообщает TechPowerUp.

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Складная мышь получила конструкцию с центральным шарнирным механизмом, позволяющим быстро переводить ее из рабочего положения в транспортировочное. По оценке производителя, ресурс механизма рассчитан более чем на 15 лет эксплуатации при среднем использовании до восьми циклов складывания и раскладывания ежедневно.

В сложенном виде мышь занимает почти вдвое меньше места, что упрощает ее переноску в кармане или сумке. Корпус покрыт силиконовым материалом, устойчивым к загрязнениям и адаптирующимся к форме ладони пользователя.

Техническая часть включает оптический сенсор PAW3222 с разрешением 4000 DPI, симметричную конструкцию для правшей и левшей, а также бесшумные кнопки. Устройство поддерживает адаптивную прокрутку и оснащено системой блокировки случайных нажатий в сложенном состоянии. Встроенный аккумулятор обеспечивает до месяца автономной работы, а одной минуты зарядки достаточно для 22 часов использования.

Logitech Mobi Fold предлагается в графитовом, сиреневом и белом цветах за $80 (около 5,7 тыс. руб.).