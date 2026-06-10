Microsoft ускорит работу «Проводника» в Windows 11

Microsoft готовит серию оптимизаций «Проводника» в Windows 11, направленных на повышение производительности при работе с файлами. Одним из ключевых улучшений станет ускорение на 30% процесса удаления крупных папок и массивов данных, сообщает Windows Latest.

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В настоящее время скорость удаления зависит не только от характеристик накопителя, но и от внутренних процессов операционной системы. При выполнении такой операции Windows необходимо обновлять записи файловой системы NTFS, пересчитывать индексы, обрабатывать метаданные и выполнять ряд других служебных задач, что может заметно замедлять работу компьютера.

Обновленные алгоритмы оптимизации сначала станут доступны участникам программы тестирования уже в ближайшие недели. Помимо удаления файлов, Microsoft проработает другие распространенные сценарии, включая копирование и передачу данных между накопителями.

Параллельно компания работает над более масштабным обновлением «Проводника». В числе ожидаемых изменений называют сокращение времени запуска приложения, устранение визуальных артефактов в темном режиме, повышение плавности навигации по каталогам и улучшение общей стабильности при выполнении повседневных операций с файлами.