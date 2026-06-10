Обнаружена самая древняя дата календаря майя

На древнем городище майя Эль-Пальмар в мексиканском штате Кампече обнаружили, возможно, самую раннюю из известных дат календаря длинного счета в низменностях майя. Она высечена на каменном монументе и по современному летоисчислению соответствует 31 августа 180 года нашей эры. Эта находка позволяет по-новому взглянуть на то, как первые правители этой цивилизации использовали время, чтобы утвердить свои права на престол.

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Длинный счет — это линейная система летосчисления, которую майя применяли для фиксации исторических событий в хронологическом порядке. Правители запечатлевали в камне важные вехи своей биографии — рождение, браки, военные победы. Это помогало им подчеркнуть и узаконить свою божественную природу. Самая ранняя из ранее известных дат длинного счета в этом регионе относилась к 292 году н. э. — таким образом, новая находка древнее более чем на столетие.

Археологи изучили три резных каменных монумента — стелы 20, 45 и 46 — высокие вертикальные плиты или столбы, которые древние майя использовали в качестве своеобразных «досок объявлений» на публичных площадях. Результаты опубликованы в журнале Ancient Mesoamerica.

За столетия воздействия непогоды мягкий известняк сильно выветрился, и надписи стало трудно разобрать. Применив фотограмметрию и высокоточный 3D-сканер Artec Spider II, ученые смогли разглядеть то, что было вырезано на этих монументах почти 2000 лет назад. Этот продвинутый сканер фиксирует детали размером до десятой доли миллиметра.

Кроме того, с помощью специализированного программного обеспечения модели камней «подсветили» под разными углами — это позволило проявить едва заметные контуры иероглифов.

Трехмерные модели расшифровали дату 8.7.1.0.0, что соответствует 31 августа 180 года н. э., сообщили исследователи: «Стела 46 на сегодняшний день содержит самую древнюю дату длинного счета в низменностях майя».

По-настоящему значимым это открытие делает то, что дата привязана к реальным историческим событиям. Среди них — вероятное восшествие правителя на престол и, возможно, публичная церемония с участием бога-ягуара из подземного мира.

«Трехмерные модели выявили ранее неизвестные надписи, связывающие царскую преемственность с календарными событиями, что дает возможность понять, как 260-дневный гадательный календарь и Длинный счет помогали утверждать царскую власть через ритуальные практики», — заключается в статье.

Открытие позволяет предположить, что древние владыки майя использовали сложные политические послания в этом регионе гораздо раньше, чем считалось ранее. Связывая собственный приход к власти с сакральным, космическим контекстом или хронологией, они могли укрепить свой контроль над подданными.