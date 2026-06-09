Anthropic выпустила публичный аналог опасного ИИ Mythos

Компания Anthropic представила новую ИИ-модель Claude Fable 5, созданную на базе ранее анонсированной модели Mythos. Сервис станет доступен корпоративным клиентам и платным подписчикам компании. Об этом сообщает издание CNBC.

Mythos был представлен в апреле и привлек внимание благодаря способности эффективно выявлять уязвимости в ПО. Тогда Anthropic ограничила доступ к модели, объяснив это потенциальными рисками ее использования. Теперь компания заявила, что смогла подготовить версию для массового применения благодаря внедрению дополнительных механизмов безопасности.

В Anthropic сообщили, что Claude Fable 5 оснащен ограничениями, которые блокируют ответы в наиболее чувствительных областях, включая кибербезопасность и биологию. При попытке получить информацию высокого риска система будет перенаправлять запросы на менее мощную модель Claude Opus 4.8, способную выдавать безопасные ответы.

По данным компании, Claude Fable 5 демонстрирует высокие результаты в задачах программирования и обработки знаний. На ряде тестов модель показала более чем на 10% лучшие результаты по сравнению с Claude Opus 4.8.

Одновременно Anthropic представила обновленную версию Mythos под названием Claude Mythos 5. Она построена на той же архитектуре, что и Claude Fable 5, однако в отдельных областях использует менее строгие ограничения.

Стоимость использования Claude Fable 5 составляет $10 за миллион входных токенов и $50 за миллион выходных токенов, что вдвое превышает цену Claude Opus 4.8.