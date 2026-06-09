Apple скопировала важнейшую функцию Android

Корпорация Apple позаимствовала у операционной системы (ОС) Android функцию виджетов. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа изучили iOS 27, которая была анонсирована вечером 8 июня, и нашли в ней одну из функций, которая ранее появилась в Android. По словам авторов, пользователи iPhone получили возможность создавать виджеты большого размера — на весь экран. По их словам, большие виджеты очень давно появились в Android и были важнейшей функцией этой операционной системы (ОС).

В материале говорится, что виджеты в iOS появились еще несколько лет назад, но в новой версии системы их разрешили увеличивать почти на весь экран телефона. Большие виджеты занимают место, на котором можно уместить примерно 24 иконки приложений. Журналисты Android Authority посмеялись над тем, что Apple скопировала эту особенность конкурентной ОС спустя 17 лет после ее появления — виджеты в Android добавили еще в 2009 году.

«Даже в 2026 году Apple все еще пытается наверстать упущенное в отношении основных механик домашнего экрана», — отметили журналисты портала.

Они подчеркнули, что в настоящий момент большие виджеты открыты только для разработчиков приложений.

Ранее Apple пообещала, что iOS 27 ускорит все фирменные смартфоны. Так, в компании отметили, что с новой ОС все приложения будут запускаться на 30 процентов быстрее.