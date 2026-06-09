Космонавтов признали годными к миссии МКС-75

Космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина, Дмитрий Петелин и Константин Борисов успешно прошли медкомиссию для миссии МКС-75. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Проанализированы данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей за период предполетной подготовки - Петр Дубров, Анна Кикина, Дмитрий Петелин и Константин Борисов годны к космическому полету!" - говорится в сообщении.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-29" назначен на 14 июля.

Сейчас на МКС вахту несут космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (специальный корреспондент ТАСС), Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.