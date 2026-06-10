Для покорителей Луны разработано охлаждающее нижнее белье

Высокая мода выходит на космическую высоту. Prada представила нижнее белье, которое будут носить под скафандром астронавты программы «Артемида». Футуристический комбинезон под названием LCVG (система жидкостного охлаждения и вентиляции) пронизан трубками, по которым циркулирует холодная вода, не давая телу перегреваться, пока астронавты будут гулять по Луне.

© Axiom Space

Презентация новинки прошла в воскресенье в фирменном магазине Prada в Нью-Йорке. Итальянский модный дом уже несколько лет сотрудничает с Axiom Space — частной компанией, которой НАСА делегировало разработку новых скафандров для участников «Артемиды».

Разработанный также в партнерстве с Prada скафандр AxEMU — первое серьезное обновление экипировки астронавтов НАСА за последние 20 с лишним лет. Сейчас агентство использует конструкцию, похожую на ту, что была еще в эпоху «Аполлона».

«Когда мы представляли AxEMU, то объявили, что сотрудничество Prada и Axiom Space на этом не закончится», — напомнил Лоренцо Бертелли, главный маркетинговый директор и руководитель направления устойчивого развития Prada.

Помимо трубок для циркуляции жидкости, в новом белье предусмотрена система вентиляции, которая подает астронавтам кислород и удаляет из скафандра углекислый газ.

«Каждую минуту, которую астронавты проводят вне корабля, LCVG работает, чтобы обеспечить их безопасность. Система регулирует их температуру, помогает дышать — и все это, пока они работают на пределе возможностей», — пояснил Рассел Ралстон, старший вице-президент Axiom Space по разработке космических аппаратов.

По словам генерального директора Axiom Джонатана Сёртена, новое белье может быть испытано на Международной космической станции, а также в ходе грядущей миссии «Артемида III».