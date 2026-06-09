Ученым удалось решить сразу две серьезные проблемы человечества

Ученые из Дании нашли способ одновременно бороться с пластиковым мусором и выбросами углекислого газа, сообщается в исследовании Орхусского университета. Они предложили использовать перерабатываемый пластик, например одноразовые стаканчики, для создания сорбентов — материалов, которые улавливают CO2 из атмосферы и промышленных выбросов, передает arstechnica.com.

Сегодня для этих целей применяются вещества ископаемого происхождения. Поскольку полистирол имеет схожую молекулярную структуру, исследователи решили проверить, может ли он стать заменой. В пластик добавили аминные группы — азотсодержащие фрагменты, которые вступают в реакцию с углекислым газом.

Эксперименты показали, что модифицированный полистирол эффективно поглощает CO2 даже из атмосферного воздуха, не говоря уже о промышленных выбросах с высокой концентрацией газа. При нагреве и снижении концентрации материал высвобождает углекислоту, что позволяет использовать его многократно.

Пока перерабатывается лишь 1% полистирола в США и 10% в Европе. Если часть сорбентов удастся производить из пластиковых отходов, это решит сразу две проблемы: уменьшит количество мусора и даст дешевую основу для климатических технологий. Исследование пока находится на лабораторной стадии.