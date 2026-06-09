Стало известно, какие смартфоны Google не обновятся до Android 17
Google готовится выпустить Android 17, однако обновление получат не все фирменные смартфоны компании. Как сообщает GizmoChina, новая версия операционной системы будет доступна только для устройств линейки Pixel 6 и более новых моделей.
Согласно политике поддержки Google, без Android 17 останутся Pixel 5, Pixel 5a 5G, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, а также первые Pixel и Pixel XL.
По данным издания, Android 17 станет одним из крупнейших обновлений платформы за последние годы. В системе значительно расширена интеграция ИИ-помощника Gemini, который сможет выполнять задачи сразу в нескольких приложениях, автоматизировать рабочие процессы и создавать пользовательские элементы интерфейса, включая виджеты с целями и таймерами.
Среди других нововведений Android 17 называются встроенная функция блокировки приложений, ограниченный доступ к контактам для сторонних программ, отдельные переключатели Wi-Fi и мобильной связи, а также расширенная поддержка плавающих окон, которая позволит запускать несколько приложений поверх полноэкранного режима.
Ожидается, что официальный релиз Android 17 состоится уже на этой неделе.