В iOS 27 появилось раздельное управление звуком

В первой бета-версии iOS 27 для разработчиков были обнаружены несколько нововведений, о которых компания не рассказала во время официальной презентации. Перечень нововведений был опубликован порталом 9to5Mac.

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Одним из наиболее заметных изменений стала переработка системы управления звуком. Если ранее в iOS использовался единый регулятор громкости для звонков, уведомлений, будильников и таймеров, то теперь пользователи смогут настраивать эти категории отдельно. Такое решение позволит гибче управлять звуковыми уведомлениями и снизит риск пропущенных вызовов или чрезмерно громких сигналов будильника.

Еще одно новшество касается виджетов, которые при необходимости можно дополнительно увеличить по высоте практически до размеров всего экрана. Это позволит отображать больше информации без необходимости открывать приложения.

Небольшие изменения затронули и интерфейс системы. Уведомления получили обновленную анимацию появления и теперь отображаются с плавным выездом из верхнего левого угла экрана.

Также улучшения получил интерфейс управления наушниками AirPods. Вместо единого списка параметров пользователи получат более структурированное меню с отдельными подразделами, что должно упростить навигацию по настройкам.

Apple уже выпустила первую бета-версию обновления для разработчиков, а полноценный выход iOS 27 ожидается в начале осени.