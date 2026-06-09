В macOS нашли первое доказательство существования iPhone Ultra

В новой macOS 27 компания Apple расширила возможности функции iPhone Mirroring, которая позволяет управлять смартфоном непосредственно с компьютера. Теперь пользователи могут свободно изменять размер окна с интерфейсом iPhone, тогда как ранее оно было ограничено фактическими габаритами экрана смартфона, сообщает Rozetked.

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После масштабирования окно может занимать значительно больше пространства на дисплее компьютера, а интерфейс iOS визуально начинает напоминать планшетный формат. Это делает работу с приложениями и контентом более удобной при использовании функции видеоповтора на больших экранах.

Нововведение вызвало активное обсуждение среди пользователей, которые связали поддержку широкоформатного режима со скорым выпуском складного iPhone. По мнению экспертов, возможность растягивать окно до нетипичных пропорций может косвенно указывать на подготовку программной платформы к устройствам с гибкими дисплеями и увеличенным экраном.

Презентация складного iPhone Ultra ожидается осенью вместе с флагманскими iPhone 18 Pro и Pro Max. Базовый iPhone 18, по слухам, покажут лишь в начале 2027 года.