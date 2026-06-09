Apple официально назвала, какие модели iPhone получат iOS 27
На конференции WWDC 2026 компания Apple раскрыла список смартфонов, которые получат обновление до iOS 27. Вопреки ожиданиям, производитель сохранил поддержку всех моделей, совместимых с iOS 26.
Таким образом, обновление до iOS 27 получат iPhone SE второго поколения и более новые модели, а также все поколения iPhone, начиная с серии iPhone 11 и заканчивая актуальными устройствами линейки iPhone 17, включая iPhone Air.
При этом Apple традиционно сохранит разделение функций в зависимости от аппаратных возможностей устройств. Ряд новых ИИ-инструментов, включая возможности Siri AI, будет эксклюзивно доступен владельцам iPhone 17 Pro и iPhone Air. Таким образом, базовые функции iOS 27 получат все поддерживаемые модели, однако наиболее продвинутые возможности искусственного интеллекта останутся привилегией новых и флагманских устройств.
Одним из ключевых изменений новой операционной системы станет переработанный планировщик задач процессора. В Apple заявляют, что обновленный механизм распределения вычислительных ресурсов позволит повысить плавность интерфейса и отзывчивость системы, особенно на старых устройствах.
По утверждению компании, программные оптимизации способны заметно улучшить пользовательский опыт на старых смартфонах, продлив срок их актуальности без необходимости обновления устройства.