Какие модели iPhone получат iOS 27

На конференции WWDC 2026 компания Apple раскрыла список смартфонов, которые получат обновление до iOS 27. Вопреки ожиданиям, производитель сохранил поддержку всех моделей, совместимых с iOS 26.

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Таким образом, обновление до iOS 27 получат iPhone SE второго поколения и более новые модели, а также все поколения iPhone, начиная с серии iPhone 11 и заканчивая актуальными устройствами линейки iPhone 17, включая iPhone Air.

При этом Apple традиционно сохранит разделение функций в зависимости от аппаратных возможностей устройств. Ряд новых ИИ-инструментов, включая возможности Siri AI, будет эксклюзивно доступен владельцам iPhone 17 Pro и iPhone Air. Таким образом, базовые функции iOS 27 получат все поддерживаемые модели, однако наиболее продвинутые возможности искусственного интеллекта останутся привилегией новых и флагманских устройств.

Одним из ключевых изменений новой операционной системы станет переработанный планировщик задач процессора. В Apple заявляют, что обновленный механизм распределения вычислительных ресурсов позволит повысить плавность интерфейса и отзывчивость системы, особенно на старых устройствах.

По утверждению компании, программные оптимизации способны заметно улучшить пользовательский опыт на старых смартфонах, продлив срок их актуальности без необходимости обновления устройства.