В Windows 11 дадут полностью отключить поиск через Bing
Microsoft, если верить СМИ, решила прислушаться к многолетним жалобам пользователей. В тестируемой версии Windows 11 появилась возможность полностью отключить интернет-поиск через Bing, когда вы пользуетесь внутренним поисковиком ОС. Да, дадут наконец искать файлы, приложения и настройки только с компьютера.
По данным издания PCMag, Microsoft тестирует разделение «локального поиска» и «веб-поиска».
СМИ считают, что такие изменения связаны с новым законом Европейского союза, который требует от крупных технологических компаний давать пользователям «больше свободы выбора».