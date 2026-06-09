В Windows 11 дадут полностью отключить поиск через Bing

Microsoft, если верить СМИ, решила прислушаться к многолетним жалобам пользователей. В тестируемой версии Windows 11 появилась возможность полностью отключить интернет-поиск через Bing, когда вы пользуетесь внутренним поисковиком ОС. Да, дадут наконец искать файлы, приложения и настройки только с компьютера.

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По данным издания PCMag, Microsoft тестирует разделение «локального поиска» и «веб-поиска».

СМИ считают, что такие изменения связаны с новым законом Европейского союза, который требует от крупных технологических компаний давать пользователям «больше свободы выбора».