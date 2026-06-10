Google встроила нейросеть в свой переводчик

Google выпустила аудиомодель Gemini 3.5 Live Translate, предназначенную для перевода речи в режиме реального времени. Решение уже интегрировано в «Google Переводчик» для Android и iOS, а также доступно в сервисах Google Meet и Google AI Studio, говорится в блоге компании.

Новая модель поддерживает более 70 языков, включая русский, и способна генерировать естественный аудиоперевод с сохранением интонации, темпа речи и особенностей голоса собеседника. В отличие от традиционных систем, которые ждут завершения фразы перед переводом, Gemini 3.5 Live Translate работает непрерывно в режиме реального времени.

Новая технология позволяет, например, слушать перевод экскурсий, лекций или выступлений на иностранном языке практически без задержек. Для мобильного приложения Google также представила режим «прослушивания», который даёт возможность получать перевод через динамик смартфона.

Переводчик заработал и в корпоративном сервисе Google Meet. На первом этапе доступ к ней получат отдельные категории подписчиков Google Workspace. Одним из ключевых нововведений стала поддержка многоязычных видеоконференций: система способна переводить разговоры сразу нескольких языков, тогда как ранее возможности сервиса были в основном ориентированы на перевод с английского языка и обратно.

Кроме того, Google открыла доступ к Gemini 3.5 Live Translate для разработчиков через Gemini Live API и платформу Google AI Studio. Пока инструмент доступен в режиме предварительного тестирования.