Apple научит iPhone автоматически менять слабые пароли

На конференции WWDC 2026 Apple анонсировала для iOS 27 функцию, которая позволит приложению Passwords автоматически менять слабые и скомпрометированные пароли в подходящих аккаунтах.

Новая возможность появится в приложении Passwords и Safari, и будет работать на базе Apple Intelligence.

Сейчас Safari и встроенный менеджер паролей Apple уже умеют предупреждать пользователя о слабых, повторяющихся или утекших паролях. Но дальше ответственность обычно остается на человеке. Нужно открыть сайт, войти в аккаунт, найти настройки безопасности, придумать новый пароль и сохранить его. На практике именно на этом этапе многие и останавливаются.

В новой версии Apple хочет убрать эту ручную работу. Passwords сможет с помощью Safari перейти на сайт, авторизоваться и обновить пароль на более надежный. Apple уточняет, что речь идет о подходящих аккаунтах, то есть функция не будет работать со всеми сервисами без исключения. Для пользователя процесс должен выглядеть как исправление проблемы в один шаг.

У этой идеи есть и обратная сторона. После автоматической замены новый пароль, по сути, уже не предназначен для запоминания. Его будет хранить Passwords, а вход на устройствах Apple будет идти через автозаполнение после Face ID, Touch ID или кода устройства. Это удобно, пока человек остается внутри своей экосистемы. Но если войти нужно с чужого компьютера, Android-устройства или из корпоративной среды, где iCloud Keychain недоступен, пароль придется открыть в Passwords вручную. Поэтому новая функция решает проблему слабых паролей, но одновременно делает парольный менеджер еще более важной точкой зависимости.

Интерес здесь не только в самой смене пароля. Apple фактически превращает менеджер паролей из пассивного хранилища в инструмент, который может действовать от имени пользователя. Это хорошо вписывается в общий поворот рынка к «агентным» функциям, когда ИИ не просто советует, а выполняет ограниченные действия в понятном сценарии.

Для информационной безопасности это заметный сдвиг. Слабые и повторяющиеся пароли остаются одной из самых массовых проблем цифровой гигиены. Уведомления о риске помогают не всегда, потому что требуют от пользователя дисциплины. Если система сможет сама закрывать часть таких проблем, базовая защита обычных аккаунтов может стать менее зависимой от человеческой внимательности.

Apple отдельно подчеркивает приватность новой архитектуры Apple Intelligence. По заявлению компании, часть функций работает на устройстве, а для более сложных запросов используется Private Cloud Compute. В этом режиме персональные данные пользователя, как утверждает Apple, не сохраняются и не становятся доступными компании.

Новая функция Passwords уже доступна разработчикам в тестовых версиях. Для обычных пользователей она должна появиться осенью вместе с iOS 27 и другими обновлениями операционных систем Apple.