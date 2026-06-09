Apple представила macOS Golden Gate – теперь без поддержки Mac на Intel

Apple официально представила macOS 27 Golden Gate на WWDC 2026.

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Новая операционная система поддерживает только компьютеры на базе чипов Apple Silicon – все модели Mac с процессорами Intel остались за бортом.

Конец переходного периода

На WWDC 2025 Apple предупреждала, что macOS Tahoe станет последней версией системы с поддержкой компьютеров на базе Intel. В результате macOS 27 не получат следующие модели:

MacBook Pro 16″ (2019);

MacBook Pro 13″ (2020, версия с четырьмя портами Thunderbolt 3);

iMac (2020);

Mac Pro (2019).

Таким образом Apple завершила переход на собственные процессоры, начавшийся с анонса чипа M1 в 2020 году.

Кто получит Golden Gate

В список совместимых устройств также вошёл MacBook Neo 2026 – новый бюджетный ноутбук, представленный на WWDC 2026.

MacBook Neo (2026)

MacBook Air с Apple Silicon (2020 и новее)

MacBook Pro с Apple Silicon (2020 и новее)

iMac с Apple Silicon (2021 и новее)

Mac mini с Apple Silicon (2020 и новее)

Mac Studio (2022 и новее)

Mac Pro с Apple Silicon (2023 и новее)

Что нового в macOS 27 Golden Gate

Spotlight

Одним из главных нововведений стала переработанная система поиска Spotlight. Apple заявляет, что новая инфраструктура индексации позволяет практически мгновенно добавлять новый контент в поисковую базу, благодаря чему файлы, приложения и документы находятся заметно быстрее.

Также Spotlight получил более глубокую интеграцию с Siri AI. Теперь пользователи могут вводить запросы к голосовому помощнику прямо через поиск, а сама Siri научилась работать сразу с несколькими документами. Во время презентации Apple продемонстрировала анализ нескольких PDF-файлов с автоматическим созданием таблицы различий между ними.

Apple Intelligence

Golden Gate также расширяет возможности Apple Intelligence. На Mac появилась функция Visual Intelligence, которая позволяет анализировать информацию на экране при помощи искусственного интеллекта. Для быстрого доступа к инструменту предусмотрено отдельное сочетание клавиш.

Liquid Glass

Apple продолжила дорабатывать интерфейс Liquid Glass, представленный ранее. Пользователи получили возможность регулировать интенсивность эффекта прозрачности с помощью специального ползунка в настройках. Кроме того, эффект Liquid Glass теперь применяется к системным иконкам, а сама система получила более единообразный внешний вид благодаря фиксированному радиусу скругления окон и элементов интерфейса.

Другие исправления

Компания также частично прислушалась к критике пользователей. В частности, в Finder и других стандартных приложениях возвращаются цветные значки боковой панели, которые были заменены почти полностью монохромным оформлением в macOS Tahoe.

Брошены, но не забыты

Apple продолжит выпускать для macOS Tahoe обновления безопасности, однако новые функции Golden Gate, включая возможности Apple Intelligence и обновлённую Siri, останутся эксклюзивом для компьютеров на Apple Silicon.

При этом владельцам большинства Mac на базе чипов M беспокоиться не о чем. Даже MacBook Air с M1, выпущенный в 2020 году, продолжает получать актуальные версии системы.

Привет, Золотые Ворота

Название продолжает калифорнийскую традицию Apple: Ventura, Sonoma, Sequoia, Tahoe – и теперь Golden Gate. Мост Golden Gate Bridge – один из главных символов Сан-Франциско, в 50 км от которого в Купертино и находится штаб-квартира компании. Выбор более чем логичный.