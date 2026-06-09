NASA захотело отбуксировать Hubble

НАСА планирует отбуксировать космический телескоп Hubble на более высокую орбиту. Об этом сообщает SpaceNews.

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По оценкам американского космического агентства, если не поднять высоту орбиты Hubble, то в 2033 году телескоп начнет вхождение в атмосферу Земли. Коррекцию Hubble предлагается провести при помощи космического аппарата Link, созданного компанией Katalyst для обслуживания спутников, в частности, изменения их орбиты. Планам НАСА, как пишет портал, может помешать нехватка финансирования.

Перед Hubble аппарат Link планируется проверить на телескопе Swift, орбита которого также снижается. Запуск Link с ракетой Northrop Grumman Pegasus XL может состояться в конце июня. НАСА признает, что соответствующая миссия станет рискованной, поскольку Swift, в отличие от Hubble, не предназначен для орбитального обслуживания.

В июне 2024 года издание сообщило, что Телескоп Hubble останется на околоземной орбите с одним работающим гироскопом.

В мае 2023-го портал рассказал, что американские компании Astroscale и Momentus предложили поднять орбиту телескопа Hubble на 50 километров для перезапуска его работы в дальнейшем.