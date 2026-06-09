В Средиземном море впервые засняли белую акулу

Дайверы во время операции по извлечению брошенных рыболовных сетей впервые задокументировали появление белой акулы в Средиземном море.

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Об этом сообщила некоммерческая организация Healthy Seas Foundation.

"В ходе операции по извлечению брошенных сетей в открытом море, <...> дайверы засняли, предположительно, первые кадры взрослой белой акулы в Средиземном море в ее естественной среде обитания. Хотя в этом регионе время от времени появлялись акулы у поверхности, кадры, сделанные дайверами, ранее никогда не фиксировались", - говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Отмечается, что большая часть знаний человека о белых акулах в этом регионе основана на образцах, собранных с мертвых особей, в связи с чем произошедшая встреча с живым представителем вида обладает высокой научной ценностью. Ученые продолжат мониторинг подводной среды, прежде чем сформулируют какие-либо выводы.