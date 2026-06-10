Финал давнего спора: когда на самом деле были созданы 43 шлема со дна моря

Более тридцати лет историки и археологи заблуждались относительно одной из самых массовых находок древнего оружия. Комплекс из 43 железных шлемов, поднятый со дна моря у побережья Испании еще в 1990 году, официально считался римским.

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Однако новое исследование, проведенное международной группой ученых во главе со специалистами из Университета Аликанте (Испания), полностью опровергло эту гипотезу. Результаты работы, опубликованные в авторитетном журнале Antiquity, заставляют переписать главу о средневековой торговле оружием.

Случайный улов, ставший сенсацией

Уникальный артефакт обнаружили рыбаки у побережья Беникарло в районе Пьедрас-де-ла-Барбада. В их сети попали два массивных металлических «комка», намертво спаянных морской коррозией и донными отложениями. Внутри этих глыб скрывался исключительный груз — десятки железных шлемов. На сегодняшний день эта коллекция признана крупнейшим кладом средневековых шлемов, когда-либо найденным в Западном Средиземноморье.

Определить точный возраст находок долго не удавалось. Как объясняет ведущий автор исследования Мануэль Фраличчарди, шлемы сочетали в себе конструктивные черты как позднеримских моделей, так и средневековых доспехов, созданных под влиянием классических традиций. Переломный момент наступил, когда ученые применили комплексный аналитический метод и провели радиоуглеродное датирование остатков органики, сохранившихся внутри доспехов.

Секрет уникальной формы

Ученых ждал сюрприз: радиоуглеродный анализ (C-14) фрагментов подшлемной ткани показал, что партия оружия была изготовлена в конце XIV — начале XV века. Иконографический анализ выявил отдаленное сходство с миниатюрами той эпохи из Англии, но точных аналогов в мире до сих пор не зафиксировано. Оказалось, что шлемы представляют собой редкую, практически не задокументированную переходную форму защитного снаряжения, которая не оставила после себя «технологического потомства».

Органическая ткань подшлемников уцелела благодаря редкому совпадению факторов. Плотный слой морских наслоений и песчаный осадок запечатали внутренности шлемов, создав стабильный микроклимат без доступа кислорода. Это спасло текстиль от неизбежного гниения в соленой воде.

Логистика войны в неспокойном Средиземноморье

Новая датировка кардинально меняет представление о масштабах военной логистики Средневековья.

«Перед нами прямое свидетельство крупномасштабной торговли оружием. Эта находка раскрывает существование транспортных и коммуникационных сетей, которые были куда сложнее, чем считалось ранее», — подчеркивает соавтор работы Раймон Граэлльс.

Исследователи связали груз с крупными коммерческими центрами Северной Италии, прежде всего с Генуэзской республикой — главной морской и торговой державой той поры. Перевозка столь крупной партии вооружения была частью отлаженного логистического маршрута, связывавшего Италию с побережьем Валенсии.

Вторая половина XIV века была крайне неспокойным временем для этого региона. Экспансия исламских пиратов и постоянная угроза набегов вынуждали прибрежные города спешно вооружаться. Скорее всего, шлемы везли для местных ополчений, регулярных войск Королевства Валенсия или частных военных отрядов, охранявших морские границы.

Кораблекрушения как такового не было. Партия оружия затонула прямо у причала, на глубине всего шести метров, из-за банальной аварии при погрузке или разгрузке. Часть ящиков ушла в песок, и средневековые портовые рабочие просто не смогли их достать, оставив ценный груз будущим археологам.