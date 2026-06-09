Эль-Ниньо 2026 года может стать самым мощным в истории

Явление Эль-Ниньо, которое ожидается в этом году, может стать самым сильным за всю историю. Ученые из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) заявили, что температура поверхности моря в ключевом регионе Тихого океана к декабрю окажется на 3 — 4 градуса Цельсия выше средней.

© mir24.tv

Эль-Ниньо — теплая фаза многолетнего естественного климатического цикла, которая приводит к повышению температуры по всему земному шару. Ученые полагают, что в этом году она будет даже более интенсивной, чем рекордные периоды 2015 — 2016 и 1997 — 1998 годов.

«В настоящее время прогнозируется сильнейший Эль-Ниньо за всю историю наблюдений», — написал метеоролог и автор статьи о глобальной погоде Бен Нолл.

Явление Эль-Ниньо происходит каждые два — семь лет. Прохладная фаза цикла — Ла-Нинья, а между ними следуют нейтральные периоды. Рост температуры поверхности моря в центральной и восточной частях Тихого океана, связанный с Эль-Ниньо, ослабляет или обращая вспять пассаты и нарушает глобальные показатели температуры и количества осадков.

Последнее на данный момент явление Эль-Ниньо наблюдалось в 2023 — 2024 годах. При этом 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений и первым годом, когда был превышен установленный Парижским соглашением порог потепления в 1,5 градуса выше доиндустриальных значений.

Ученые отметили, что Эль-Ниньо наступил бы и без влияния человека. Но в данный момент он добавит еще больше тепла на и так разогретую планету, что грозит опасными последствиями.

Предыдущие периоды Эль-Ниньо привели к ряду катастрофических погодных катаклизмов, таких как наводнения, засухи и лесные пожары. Они также оказали глубокое воздействие на мировое сельское хозяйство. В этом году Эль-Ниньо наступит в период усиления глобальной продовольственной нестабильности, вызванной войной на Ближнем Востоке, что может усугубить его последствия, сообщает Live Science.

Ранее стало известно, что в Тихом океане заметили тепловую волну, предваряющую Эль-Ниньо. Волна теплой воды шириной в несколько сотен километров появилась у берегов Южной Америки.