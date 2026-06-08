Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50xx SUPER не появятся раньше 2027 года

По данным издания BenchLife, Nvidia может выпустить улучшенные версии видеокарт серии GeForce RTX 50 с приставкой SUPER только в начале 2027 года. Наиболее вероятен анонс на CES 2027.

© Ferra.ru

Главным новшеством будет использование чипов памяти GDDR7. Вместо нынешних микросхем на 2 гигабайта в SUPER-версиях будут варианты с 3 гигабайтами.

Обновление должно затронуть модели от RTX 5060 до 5080. О ноутбучных версиях ничего не сообщается. Более того, следующее поколение видеокарт (с кодовым именем Rubin) вряд ли появится раньше осени 2027 года.