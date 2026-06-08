В Роскачестве предупредили о вреде жары для ноутбука

Перегрев ноутбука из-за жары приводит к плавлению пластика, который может залить материнскую плату. Об этом RT заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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Он обратил внимание, что из-за тонкого корпуса устройства все внутренние элементы находятся очень близко друг к другу. Слишком горячие детали могут нагреть остальные и послужить причиной короткого замыкания. Тогда ноутбук полностью выйдет из строя.

Эксперт указал на важность обслуживания устройства. Например, чистить пыль и менять термопасту необходимо обязательно.

Помочь в жару может охлаждающая подставка, однако она не решит проблему перегрева полностью, добавил Кузьменко. Поэтому в такую погоду лучше просто не открывать игры и другие тяжелые программы, особенно на старых ноутбуках, которые давно не обслуживались.

При этом на стационарный компьютер жара сильного влияния не оказывает, отметил специалист. При перегреве он может просто перезагрузиться.

Ранее эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский посоветовал не носить смартфон в плотном чехле в жаркую погоду. Он может усилить перегрев, который приведет к более быстрому износу батареи. Также не следует заряжать телефон под прямыми солнечными лучами.