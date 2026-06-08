В Африке нашли древнейшие следы использования огня предками человека

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, пересматривает возможную хронологию использования огня ранними предками человека. Речь идет о находках из пещеры Вондерверк в Южной Африке, где в более глубоких слоях археологи обнаружили признаки воздействия огня, которые могут быть значительно старше ранее известных свидетельств.

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Если интерпретация данных верна, использование огня в этом месте может датироваться периодом от 1,07 до 1,79 миллиона лет назад. Это потенциально сдвигает самые ранние известные следы контролируемого огня на сотни тысяч лет назад.

Пещера Вондерверк и ранние находки

Вондерверк — один из ключевых археологических памятников региона. В верхних слоях пещеры ранее уже фиксировали следы огня возрастом около миллиона лет. Там были обнаружены обожжённые кости, осадочные породы с термическими изменениями и каменные орудия, подвергшиеся нагреву. Эти материалы связывали с ранним ашельским периодом.

Новое исследование пошло глубже — в слой, обозначенный как Стратум 11. Именно он стал основным источником новых данных, которые вызвали пересмотр временной шкалы.

В этом слое были найдены кости мелких млекопитающих с признаками термического воздействия, что отличает их от окружающего не изменённого материала.

Как распознавали следы огня

Для анализа применялся метод люминесценции костей. Его принцип заключается в том, что образец облучается высокоэнергетическим синим светом под микроскопом. Обожженные кости при этом начинают светиться ярко-красным через фильтр, тогда как необожжённые образцы сохраняют слабую или иную реакцию.

В исследовании также использовались контрольные образцы и сравнение с современными экспериментальными костями, подвергнутыми нагреву. Это позволило уточнить, какие изменения действительно связаны с воздействием высоких температур, а какие могут быть результатом захоронения или минерализации.

На представленных в работе изображениях необожженные кости под ультрафиолетом выглядели ярче и более «чисто», тогда как обожженные теряли четкую структуру и приобретали темно-фиолетовые оттенки.

Датировка: две независимые методики

Чтобы точнее определить возраст слоя 11, исследователи применили два независимых метода:

магнитостратиграфию, основанную на анализе изменений магнитного поля Земли, зафиксированных в породах;

космогенное датирование захоронений, позволяющее оценить возраст минералов по накоплению космогенных изотопов.

Сопоставление результатов дало широкий диапазон — от 1,07 до 1,79 миллиона лет. Именно этот интервал и рассматривается как возраст возможного использования огня.

Исключение природного происхождения

Одним из ключевых аргументов авторов стало исключение естественного пожара как причины обгорания костей. Образцы были обнаружены примерно в 30 метрах от входа в пещеру, что делает маловероятным их попадание туда в результате лесного пожара.

Кроме того, распределение находок указывает на повторяющиеся события горения, а не единичный случай. Это интерпретируется как возможная деятельность древних гомининов внутри пещеры.

Что именно удалось установить

Авторы отмечают, что находки не доказывают полноценное управление огнем в современном смысле. Речь не идет о подтвержденной регулярной готовке пищи или стабильном разведении костров.

Тем не менее, данные согласуются с гипотезой, что ранние люди могли переносить огонь в пещеру и использовать его эпизодически — например, для обработки пищи или других бытовых задач.

«Обгоревшие окаменелые кости мелких млекопитающих, обнаруженные в отложениях раннего ашельского периода в слоях 10 и 11 пещеры Вондерверк, предоставляют убедительные доказательства повторяющихся, пространственно упорядоченных событий горения», — отмечается в исследовании.

Значение для понимания эволюции

Если датировка и интерпретация подтвердятся дополнительными работами, это может существенно изменить представления о времени освоения огня человеком.

Огонь считается ключевым фактором эволюции: он влияет на питание, защиту от хищников и социальное поведение. Более раннее его использование означает пересмотр технологических возможностей древних популяций и их когнитивного развития.