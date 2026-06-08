Найдено самое высокое дерево Восточной Азии

Ученые из Тайваньского научно-исследовательского института лесного хозяйства обнаружили самое высокое дерево в Восточной Азии. Это тайвания (Taiwania cryptomerioides), растущая в горах Шешань на севере Тайваня. Ее высота составляет 84,1 м.

Дерево получило неофициальное название «Небесный меч. Коренной народ рукаи называет гигантские ели «Деревьями, которые достают до Луны.

В рамках исследования ученые с помощью лазерного сканирования с воздуха составили карту лесного покрова. Они отметили 57 065 деревьев-кандидатов на звание рекордсмена по высоте. Многие потом отсеяли. Так, прибор принял дерево высотой всего 25 метров за 90-метровое, так как оно росло на краю отвесной скалы.

В исследовании приняли участие и волонтеры. Они проанализировали данные сканирования, после чего в списке деревьев-кандидатов осталось 4736 кандидатов.

После окончательного подсчета ученые нанесли на карту 941 гигантские дерево. Все они превышали 65 метров в высоту и росли на высотах от 1500 до 2500 метров над уровнем моря. Девять растений оказались выше 70 метров.

Ученые отметили, что гигантские деревья крайне важны для экосистем. Они поглощают значительное количество углерода, поддерживают среду обитания и микроклимат. Но им грозят климатические изменения и участившиеся тайфуны, а также незаконная вырубка, сообщает Frontiers in Forests and Global Change.

Ранее ученые заявили, что старейший баобаб Мадагаскара погибает из-за изменений климата. Возраст дерева — 1200 лет. Дерево пострадало от разрушительного урагана «Джуд.