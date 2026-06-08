МВД предупредило о новом вирусе для Android

Мошенники начали использовать новое вредоносное программное обеспечение Drama RAT для кражи данных пользователей Android и удалённого управления устройствами.

Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«УБК МВД России выявлена новая угроза для Android — вредоносное программное обеспечение Drama RAT. Это инструмент удалённого контроля, который крадёт данные, управляет банками и может полностью заблокировать устройство», — говорится в сообщении в MAX.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники распространяют вирус через мессенджеры, электронную почту и смс. Пользователям предлагают бесплатный доступ к ChatGPT, «Яндекс.Музыке» или VPN-сервисам, а также рассылают файлы под названиями «Декларация» и «Счёт на оплату».

После установки приложение запрашивает дополнительные разрешения, включая доступ к специальным возможностям устройства. Это позволяет злоумышленникам перехватывать пароли, считывать информацию с экрана и имитировать действия пользователя.

В МВД также отметили, что вредоносный код скрыт в зашифрованной библиотеке, из-за чего стандартная проверка файла не всегда позволяет обнаружить угрозу.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о мошеннической схеме с электронными письмами, в которых жертвам предлагают перейти по ссылке на якобы видеоконференцию с правоохранителями.

Также кандидат технических наук Алексей Двилянский рассказал RT, что мошенники создают фейковые чат-боты в мессенджерах, маскируя их под службы поддержки популярных сервисов бронирования жилья.