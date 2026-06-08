Ограниченную зарядку смартфона назвали бессмысленной

Ограниченная зарядка смартфона на 80 процентов не имеет смысла в случае современных устройств. Об этом сообщает издание Android Authority.

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Журналисты медиа Панкил Шах напомнили, что в iOS и Android есть функция, которая ограничивает заряд батареи телефона до 80 процентов. По словам производителей, таким образом аккумулятор будет меньше изнашиваться и сможет прослужить дольше. Шах заявил, что эта настройка не влияет на работу девайса, и призвал отключить ее.

По словам специалиста, он понимает, почему люди советуют ограничивать зарядку телефона. Однако, по его словам, ему не хочется начинать каждый день с устройством, заряженным не до конца.

«Время автономной работы является одним из самых больших компромиссов в современных смартфонах. Это единственная область, где производители до сих пор не добились существенных улучшений за все эти годы», — объяснил автор.

Панкил Шах подчеркнул, что, ограничивая заряд батареи, пользователь начинает день «в невыгодном положении». Также он заметил, что относительно возможного износа аккумулятора не стоит переживать, так как телефоны все равно меняют достаточно часто. При этом журналист посоветовал строго следовать другим рекомендациям производителей гаджетов — заряжать их от проверенного адаптера и не допускать перегрева.

Ранее журналист издания ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз рассказал, что ради эксперимента полгода заряжал свой iPhone неправильно по мнению Apple — до 100 процентов. По его словам, в результате батарея сохранила свой ресурс и ничего страшного не произошло.