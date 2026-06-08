Илон Маск обсудит с ASML проект Terafab и выпуск 2-нм чипов

Илон Маск примет участие в закрытом технологическом мероприятии компании ASML в онлайн-формате. Темой обсуждения станет проект Terafab, который связан с разработкой и производством передовых чипов для искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и космических вычислительных систем.

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Проект Terafab представляет собой совместную инициативу SpaceX и Tesla. По планам, он предусматривает строительство завода по производству чипов в США с предполагаемой стоимостью не менее 55 млрд долларов. Целью проекта является выпуск 2-нм чипов.

Также заявляется, что в перспективе Terafab должен обеспечить вычислительную мощность на уровне до одного тераватта в год, что необходимо для будущих ИИ и роботизированных систем. Сам Маск планирует представить свое видение развития технологий, включая ИИ и космос.