OpenAI готовит крупнейшее обновление ChatGPT

OpenAI готовит «самое значительное» обновление ChatGPT в истории сервиса, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, оно должно произойти уже «в ближайшие недели».

OpenAI намерена превратить чат-бота ChatGPT в суперприложение, которое объединит ИИ-агентов и инструменты для программирования. Руководство компании уверено в том, что будущее ИИ — не за чат-ботами, отвечающими на вопросы пользователей, а за ИИ-агентами, выполняющими задачи за пользователей.

«Эра чатов прошла», — заявил Financial Times один из высокопоставленных сотрудников OpenAI.

Компания ищет новые драйверы роста перед выходом на биржу, который должен произойти в этом году. OpenAI сталкивается с растущим давлением в связи с грядущим листингом: от нее требуют роста доходов и выхода на самоокупаемость.

Сейчас компанию оценивают в $850 млрд. У ее сервиса свыше 1 млрд пользователей, однако большинство потребителей пользуются чат-ботом бесплатно. В компании полагают, что ИИ-агенты, которые смогут, например, бронировать билеты и выполнять другие задания, станут более ценным продуктом, чем сам чат-бот.

«Это выйдет за рамки привычного интерфейса <…> мы стремимся к созданию персонального агента, способного помогать вам <…> во всех сферах жизни, будь то личные дела или работа», — заявил Financial Times глава направления основных продуктов и платформенных решений OpenAI Тибо Соттьо.

У OpenAI уже есть ИИ-агент Codex, который помогает писать программный код и создавать приложения на основе простых пользовательских инструкций. По словам источников газеты, большинство пользователей Codex платят за этот сервис: на долю 2 млн компаний, использующих продукты OpenAI, приходится около 40% выручки организации. Компания ожидает, что к концу года этот показатель вырастет до 50%.