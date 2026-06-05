В Техасе обнаружен опасный паразит

Паразит New World Screwworm (NWS), личинки которого питаются живыми тканями животных и людей, впервые с 1966 года обнаружен на территории США. Очаг зафиксирован в Техасе у трехнедельного теленка в Ла-Прайоре, примерно в 50 милях от границы с Мексикой, сообщила министр сельского хозяйства США Брук Роллинз, передает Daily Mail.

Обнаружение произошло после того, как в течение года паразит распространялся по Мексике. В ответ власти ввели 12-мильную карантинную зону, в пределах которой запрещено перемещение любых теплокровных животных без проверки. Министр Роллинз заверила, что других случаев не зафиксировано и угрозы массового заражения нет. Личинки мухи представляют угрозу для животноводства, но не поражают продукты питания.

Когда личинки мясной мухи стали серьезной проблемой в США в прошлом, ущерб от них для животноводства составил 200 миллионов долларов (около 1,8 миллиарда в пересчете на сегодняшний день). В феврале губернатор Техаса Грег Эбботт объявил чрезвычайное положение, чтобы получить больше ресурсов для борьбы с паразитом. Министерство сельского хозяйства США выпускало в этом районе миллионы стерильных мух для спаривания с дикими самками, чтобы не допустить проникновения паразита.

Комиссар по сельскому хозяйству Техаса Сид Миллер призвал владельцев ранчо сохранять бдительность и регулярно осматривать животных. Власти Флориды также предупредили, что возвращение паразита представляет серьезную угрозу для домашнего скота и дикой природы, особенно в штатах с теплым климатом. Недавно там обнаружили личинок в ране лошади, привезенной из Аргентины.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2024 году у человека, вернувшегося из Сальвадора в Мэриленд, также был зафиксирован случай заражения этими паразитами, но риск для населения был оценен как очень низкий.