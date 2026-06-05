Глава TSMC высмеял Samsung

Генеральный директор TSMC Си Си Вэй иронично высказался о многолетних попытках конкурентов догнать тайваньского производителя чипов. Во время общения с акционерами он заявил, что уже два десятилетия слышит одни и те же обещания о скором сокращении отставания от TSMC. Об этом сообщает издание GizmoChina, подчеркивая, что обращение Вэя было адресовано компании Samsung.

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Не называя компанию напрямую, Вэй напомнил, что 20 лет назад конкурент обещал догнать TSMC за десять лет, затем повторил это заявление еще через десятилетие, а недавно снова озвучил аналогичный срок. Его комментарий многие восприняли как намек на Samsung.

Заявление прозвучало на фоне стремительного роста спроса на ИИ-оборудование и активных инвестиций крупнейших производителей в освоение передовых техпроцессов, включая 2-нм производство. Несмотря на это, позиции компаний на рынке контрактного выпуска микросхем остаются несопоставимыми. По отраслевым оценкам, TSMC контролирует около 70% мирового рынка независимых контрактных производителей чипов, тогда как доля Samsung составляет примерно 7%.

Глава TSMC дал понять, что не считает угрозу со стороны конкурентов серьезной, отметив, что объявлять сроки достижения лидерства значительно проще, чем реально сократить технологическое отставание.