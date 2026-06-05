Глава TSMC высмеял Samsung

Глава TSMC жестко подшутил над Samsung за невыполненное обещание
Генеральный директор TSMC Си Си Вэй иронично высказался о многолетних попытках конкурентов догнать тайваньского производителя чипов. Во время общения с акционерами он заявил, что уже два десятилетия слышит одни и те же обещания о скором сокращении отставания от TSMC. Об этом сообщает издание GizmoChina, подчеркивая, что обращение Вэя было адресовано компании Samsung.
Не называя компанию напрямую, Вэй напомнил, что 20 лет назад конкурент обещал догнать TSMC за десять лет, затем повторил это заявление еще через десятилетие, а недавно снова озвучил аналогичный срок. Его комментарий многие восприняли как намек на Samsung.
Заявление прозвучало на фоне стремительного роста спроса на ИИ-оборудование и активных инвестиций крупнейших производителей в освоение передовых техпроцессов, включая 2-нм производство. Несмотря на это, позиции компаний на рынке контрактного выпуска микросхем остаются несопоставимыми. По отраслевым оценкам, TSMC контролирует около 70% мирового рынка независимых контрактных производителей чипов, тогда как доля Samsung составляет примерно 7%.
Глава TSMC дал понять, что не считает угрозу со стороны конкурентов серьезной, отметив, что объявлять сроки достижения лидерства значительно проще, чем реально сократить технологическое отставание.