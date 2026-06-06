В Valve подтвердили выход мини-ПК Steam Machine

В техподдержке Valve подтвердили, что два новых устройства — мини-ПК Steam Machine и VR-шлем Steam Frame — поступят в продажу летом 2026 года. Точные цены пока всё ещё не называются.

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Обе новинки получат собственную специальную отметку в программе Verified, которая появилась с портативной консолью Steam Deck. Эта отметка показывает, насколько хорошо игры будут работать на конкретном устройстве.

Стоимость новых устройств «вызывает вопросы». Из-за мирового дефицита памяти игровые приставки и компьютеры сильно подорожали. Так, Valve уже подняла цену на Steam Deck, топовая версия стоит почти тысячу долларов. А значит и Steam вполне может дойти до тех же рубежей.