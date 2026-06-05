Старым смартфонам нашли неожиданное применение

Журналисты издания BGR рассказали, как можно использовать старые смартфоны. Материал доступен на сайте медиа.

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По словам авторов, существует множество способ дать неиспользуемому телефону вторую жизнь. В первую очередь они отметили, что современные девайсы имеют качественную основную камеру, поэтому устройства можно использовать как беспроводную веб-камеру для компьютера. Также из девайса можно сделать пульт управления техникой.

В заметке отмечает, что телефоны могут выступать в качестве видеорегистратора: «Подобные гаджеты для автомобиля могут быть дорогими, а это значит, что они не всегда являются подходящим вариантом для всех», — отметили журналисты. Кроме того, старый аппарат можно подключать к розетке и пользоваться им в качестве будильника или фоторамки. Еще одно неожиданное применение устройства — электронная книга.

Неиспользуемые девайсы также можно настроить как камеру видеонаблюдения в доме. Журналисты BGR заметили, что если аппарат имеет мощное железо, то можно использовать его как мини-приставку для видеоигр или аудиоплеер для прослушивания музыки.

Ранее авторы портала BGR рассказали, что обычный складной смартфон должен проработать не менее полутора лет. В материале говорится, что часто у телефона начинаются проблемы с шарниром или защитной пленкой.