В Кремле предложили создать «квантовый щит»

Россия должна выстроить собственный «квантовый щит», а именно развивать квантовые технологии для технологического суверенитета.

© Газета.Ru

Об этом заявила ТАСС начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева на Петербургском международном экономическом форуме.

«Безусловно, мы в настоящий момент просто обязаны правильно выстраивать свой квантовый щит для того, чтобы можно было противостоять всем тем вызовам, которые у нас сейчас возникают», — подчеркнула она.

По ее словам, технологический суверенитет невозможен без подобных разработок. По ее мнению, обладающая квантовыми технологиями страна получит вычислительные преимущества для решения множества задач, среди которых финансовое моделирование, проектирование новых лекарств, материалов. Как отметила Матвеева, подобные проблемы невозможно решить даже с использованием существующих неквантовых суперкомпьютеров.

До этого глава ИТ-управления Кремля заявила, что искусственный интеллект не может быть нейтральным. По ее мнению, ИИ основан на моделях, которые определяют, какой следующий символ «более вероятен».