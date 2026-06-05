Раскрыт вред от использования двух смартфонов

Использование сразу двух смартфонов может негативно сказаться на здоровье и повысить риск развития заболеваний кистей и запястий. Об этом рассказал специалист по кистевой терапии Госпиталя специализированной хирургии в Уайт-Плейнс Ник Марольди, комментируя растущую популярность нескольких мобильных устройств среди пользователей изданию The New York Times (NYT).

По словам врача, наличие двух смартфонов способствует формированию неправильной эргономики и усиливает привычку к чрезмерному использованию гаджетов. В результате повышается нагрузка на руки и суставы, что может привести к развитию тендинита, болезни Нотта и синдрома запястного канала.

Тенденция к использованию нескольких смартфонов становится все более заметной. Как сообщает The New York Times со ссылкой на исследование компании Vorhaus Advisors, доля жителей США, владеющих двумя смартфонами, выросла с 15% в 2024 году до 18% в 2025-м.

Эксперты связывают этот тренд с желанием разделить рабочую и личную жизнь. Директор по кибербезопасности фонда Electronic Frontier Foundation Ева Гальперин отмечает, что отдельные устройства помогают сотрудникам поддерживать баланс между работой и отдыхом, а работодателям – лучше защищать корпоративные данные и не затрагивать личную информацию сотрудников.