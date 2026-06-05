Google запустил пугающую ИИ-технологию

В приложении Google Gemini появилась функция Avatar на базе искусственного интеллекта. Теперь подписчики платных тарифов могут создавать собственные цифровые двойники с поразительным сходством, сообщает 3dnews.ru со ссылкой на объявление компании.

Процесс настройки выглядит необычно: пользователь смотрит в камеру смартфона, медленно поворачивает голову и зачитывает случайные числа. Через несколько секунд ИИ-модель Google Omni генерирует копию с лицом и голосом человека, а затем показывает видеоролики, которые тот никогда не записывал.

Сходство аватара с оригиналом впечатляет — движения головы и тон голоса настолько реалистичны, что большинство знакомых не заметят разницы. Отличить подделку, вероятно, сможет только сам человек, отмечает издание.

В Google осознают риски злоупотребления функцией. Компания ввела несколько ограничений: создавать аватар могут только пользователи старше 18 лет, причем в процессе настройки они должны присутствовать лично.

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Каждое сгенерированное видео получает невидимый цифровой водяной знак SynthID. Подлинность ролика можно проверить в браузере Chrome или с помощью других инструментов Google. Упоминание функции обнаружили в APK-файле приложения еще в марте. Вызвать созданный аватар можно прямо в чате с Gemini.