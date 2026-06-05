Названы лучшие смартфоны стоимостью до 85 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти флагманских смартфонов, стоимость которых не превышает 90 тыс. руб.

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Открывает список Realme GT 8 Pro за 60,4 тыс. руб., оснащенный 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением QHD+, частотой 144 Гц, поддержкой HDR Vivid и Dolby Vision, а также пиковой яркостью до 7000 нит. В смартфоне используется тройная камера на 50, 200 и 50 Мп с алгоритмами Ricoh, а также установлены флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор емкостью 7000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 120 Вт, беспроводной на 50 Вт, защита от воды и пыли IP69, стереодинамики, ИК-порт и NFC.

Следом идет OnePlus 15, который при цене 62,9 тыс. руб. может похвастаться AMOLED-дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 165 Гц, Dolby Vision и HDR Vivid, а также яркостью 1800 нит. Среди прочих характеристик отмечается наличие чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройной 50-мегапиксельной камеры, батареи на 7300 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 и 50 Вт соответственно, ИК-порта, стереодинамиков, защиты IP69 и NFC.

На третьей строчке разместился Honor Magic8 Pro с 6,71-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, поддержкой Dolby Vision и HDR Vivid, а также пиковой яркостью до 6000 нит, чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареей емкостью 7100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 80 Вт. Среди прочих характеристик называют использование тройной камеры на 50, 200 и 50 Мп, защиты IP69, стереозвука, NFC-модуля и ИК-порта. В России смартфон предлагается за 71 тыс. руб.

В топ также попали Google Pixel 10 Pro XL и iPhone 17 Pro за 69,8 и 84,4 тыс. руб. соответственно.