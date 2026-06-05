Amazfit выпустила флагманские смарт-часы Balance Ultra

Amazfit Balance Ultra созданы для современных спортсменов.

© mobidevices.com

Устройство является основой комплексной системы гибридных тренировок, анализируя активность, процесс восстановления и реакцию организма пользователя на нагрузки в динамике.

Характеристики

Amazfit Balance Ultra являются топовой моделью линейки и изготовлены из титана 5-го класса – лёгкого и устойчивого к царапинам материала. Функциональность часов расширена благодаря полноценной водонепроницаемости по стандарту 10 ATM, что делает их подходящими для плавания и глубоководных погружений. Для этих целей в устройство добавлен специализированный режим дайвинга.

Amazfit Balance Ultra оснащены ярким 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с сапфировым стеклом и пиковой яркостью до 3000 нит, высокоточным двухдиапазонным GPS с шестиканальной системой позиционирования, возможностью прокладки маршрутов, поддержкой офлайн-карт, функциями для силовых тренировок и официальными инструментами HYROX. Время автономной работы достигает 30 дней.

Мониторинг здоровья и тренировок

Гаджет отслеживает широкий спектр показателей: частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, сон, уровень стресса, насыщение крови кислородом и частоту дыхания.

В разделе силовых тренировок поддерживается автоматическое распознавание 25 различных упражнений, благодаря чему можно анализировать тренировочный процесс без необходимости ручного ввода данных. Устройство подключается к смартфону по Bluetooth, поддерживает голосовое управление через Zepp Flow, голосовые заметки и имеет встроенную память.

Встроенные функции HYROX включают специальные тренировочные планы, симуляцию забегов, виртуальный темп и поддержку специализированных тренировок HYROX. Анализ после забега помогает детальнее оценить темп, работу на станциях, рейтинг и общее время, а также выявить области для улучшения.

Часы собирают разнообразные данные, а приложение Zepp объединяет информацию о тренировках, сне, восстановлении, уровне стресса и образе жизни, предлагая наглядное представление о том, как организм адаптируется к нагрузкам и на что стоит обратить внимание в дальнейшем.

Система HybridCharge объединяет показатели BioCharge, LifeLoad и Training Load, формируя комплексное представление о состоянии организма. BioCharge отражает энергетический потенциал и уровень восстановления, LifeLoad учитывает ежедневный стресс и нагрузку, связанную с образом жизни, а Training Load показывает физическую нагрузку от тренировок.

Сроки выхода и цена

Amazfit Balance Ultra доступны для покупки со 2 июня. Стоимость часов составляет $600.