История с исчезновением российского мессенджера МАКС из App Store наконец получила первое официальное объяснение. Правда, ясности от этого больше не стало. Как сообщает BBC, Apple заявила, что удалила приложение в соответствии с правилами соблюдения санкций.

В корпорации подчеркнули, что обязаны соблюдать законодательство тех юрисдикций, в которых работают.

Какие именно санкции стали причиной блокировки МАКС, в Apple уточнять не стали.

«Макс» удалили из App Store: что нужно знать владельцам iPhone

Напомним, вечером 3 июня приложение неожиданно пропало из App Store. Тогда представители мессенджера подтвердили удаление и сообщили, что направили запрос в Apple с просьбой разъяснить ситуацию.

Пока шли поиски ответа, владельцы iPhone столкнулись с ещё одной неприятностью. После удаления из App Store приложение перестало присылать пуш-уведомления о новых сообщениях и звонках.

В пресс-службе МАКС тогда рекомендовали пользователям самостоятельно открывать приложение время от времени, чтобы не пропустить важные сообщения. Звучит как цифровое путешествие во времени лет на пятнадцать назад, когда мессенджеры ещё не умели напоминать о себе автоматически.

При этом полностью сервис не отключён. Пользователи, которые успели установить МАКС на iPhone и iPad до удаления из магазина, по-прежнему могут пользоваться приложением. Сообщения доставляются, чаты работают, а проблема касается в первую очередь уведомлений и новых установок.

Мессенджер МАКС удалили из App Store

Главный вопрос пока остаётся без ответа. Apple сослалась на санкционные требования, но не раскрыла, какие именно ограничения привели к удалению приложения и сможет ли оно вернуться в App Store в будущем.