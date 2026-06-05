Китай вывел на орбиту 12 интернет-спутников «Цяньфань»

С коммерческого космодрома Хайнань ракета-носитель «Чанчжэн-8» доставила в космос группу аппаратов, предназначенных для обеспечения коммерческого интернета.

Китайская сторона успешно вывела на заданную орбиту группу из 12 спутников «Цяньфань», передает РИА «Новости». Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-8».

«5 июня в 14.34 (9.34 мск) с коммерческого космодрома Хайнань ракета-носитель «Чанчжэн-8» успешно вывела 12 спутников группы «Цяньфань» на заданную орбиту», – сообщает агентство Синьхуа.

Космическая миссия прошла в строгом соответствии с утвержденным графиком и завершилась полным успехом. Отмечается, что выведенные аппараты будут использоваться для предоставления услуг коммерческого интернета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июня китайская ракета-носитель Long March-12B Y1 вывела на орбиту группу сетевых аппаратов Qianfan.

В марте ракета «Чанчжэн-8А» доставила в космос двадцатую партию низкоорбитальных интернет-спутников.

В прошлом году Китай осуществил запуск восемнадцати спутников «Цяньфань» с новой площадки на острове Хайнань.