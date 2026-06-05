$74.386.27

Число частных спутников в России спрогнозировали

Lenta.ru

К 2030 году 90 процентов российской гражданской орбитальной группировки будет состоять из коммерческих спутников для навигации и связи. Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил в ходе панельной сессии «Экономика космоса: как привлечь частный капитал в космическую отрасль» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова передает ТАСС.

Спрогнозировано число частных спутников в России
© РИА Новости

По оценке руководителя, «к 2030 году частные компании запустят более 400 собственных космических аппаратов».

Баканов заметил, что для частных игроков в российской космонавтике есть огромная «зеленая зона».

Также на полях ПМЭФ глава госкорпорации заметил, что конверсия межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» в носитель «Старт-1М» может принести до восьми пусков в год.

Ранее генеральный директор компании Space Energy Георгий Емелин сообщил о готовящемся соглашении по первому в России частному космодрому.