Глава «Ростелекома» оценил последствия удаления «Макса» из App Store

Ухудшение работы мессенджера "Макс" на устройствах Apple приведет к снижению трафика на айфонах.

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Об этом президент "Ростелекома" Михаил Осеевский рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Поскольку айфоны перестанут с "Максом" работать, конечно, трафик уменьшится. Объективно", - отметил Осеевский.

По его словам, пользователи могут переходить на смартфоны с операционной системой (ОС) Android или переходить на другие ОС, например, на "Аврору".

С точки зрения поведения пользователей Осеевский назвал развитие ситуации "очень интересной".

Также он отметил, что "Макс" устойчиво занял свое место на рынке платформ. По результатам прошлой недели в сети T2 было 24,5 млн пользователей "Макса".

Отвечая на вопрос о том, насколько сильно может упасть доля пользователей после ухудшения работы мессенджера на айфонах, Осеевский сказал, что доля упадет пропорционально количеству айфонов.