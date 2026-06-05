Облако плазмы, которым сопровождались вспышки, произошедшие 3 июня, достигло Земли.

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Прилет. Первые параметры мягче прогноза. Часа через два станет более понятно, но пока выглядит так, что это край облака, и основное ядро прошло сбоку", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сильная и продолжительная магнитная буря, вызванная ударом по Земле сразу несколькими облаками плазмы, ожидается вечером в четверг.

Россиян предупредили о наступлении мощной магнитной буре

В среду, 3 июня, на Солнце произошло три вспышки - М9.3, М7.7 и Х1.0. Каждая из вспышек сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли. Ранее сообщалось, что сильная и продолжительная магнитная буря, вызванная ударом по Земле сразу несколькими облаками плазмы, ожидается вечером в четверг.