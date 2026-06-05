Осьминоги легко научились использовать зеркала заднего вида

Новое исследование от ученых из Дартмутского колледжа (США), опубликованное в журнале Current Biology, доказало, что осьминоги способны использовать зеркала для ориентации в пространстве и поиска пищи.

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Это первое свидетельство того, что беспозвоночные могут освоить столь сложный когнитивный навык. Ранее подобная способность выявлялась исключительно у некоторых птиц и млекопитающих.

Виртуальный краб и пространственные маневры

В ходе экспериментов в специализированной лаборатории исследователи работали с тремя калифорнийскими двупятнистыми осьминогами (Octopus bimaculoides).

Поскольку эти моллюски обладают мощными хеморецепторами (чувствуют запах и вкус при прикосновении), биологам пришлось исключить обонятельный фактор. Вместо живой приманки они использовали реалистичную цифровую голограмму краба.

Осьминога помещали в открытый сверху и спереди бокс. Прямо перед ним располагалось зеркало, в котором отражалась картинка краба, проецируемая сзади — слева или справа от моллюска. Чтобы получить награду в виде настоящего лакомства, подопытным нужно было проигнорировать само зеркало, развернуться на 180 градусов (или перелезть через стенку бокса) и направиться к скрытой голограмме.

Карта в голове головоногого

Результаты тестов превзошли ожидания: головоногие моллюски безошибочно выбирали правильное направление движения примерно в 73% случаев. Отслеживая траекторию взгляда осьминогов, ученые зафиксировали, что подопытные не всегда выбирали кратчайший путь, но с каждой новой попыткой находили спрятанные объект все быстрее.

«Мы не рождаемся со знанием того, как устроено зеркало, мы этому учимся, — поясняет старший автор работы, когнитивный нейробиолог Питер Тсе (Peter Tse). — Точно так же, как начинающие водители привыкают использовать зеркало заднего вида для оценки дорожной обстановки, осьминоги способны понять законы отражения и вычислить, где объект находится в реальном мире».

По мнению исследователей, эффективная охота в сложнейших условиях коралловых рифов требует наличия внутренней репрезентации пространства — мысленной карты территории.

Открытие имеет большое значение для эволюционной биологии. Последний общий предок человека и осьминога был примитивным червем, жившим сотни миллионов лет назад. Тот факт, что настолько далекий от нас организм самостоятельно развил способность использовать зеркало как ментальный инструмент, указывает на феномен конвергентной эволюции. Похоже, природа создает схожие нейронные механизмы у абсолютно разных видов, когда они сталкиваются с одинаковыми сложными вызовами окружающей среды.