В Windows 11 добавили встроенную поддержку Linux для разработчиков

На конференции Build 2026 Microsoft представила спецверсию Windows 11 для разработчиков. Главное новшество — встроенная поддержка Linux. Программисты и энтузиасты могут теперь запускать Linux-контейнеры прямо в Windows без сторонних программ и виртуальных машин.

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Что также входит в новую версию?

Набор готовых команд для работы в терминале (как в Linux и macOS) «Привычный» PowerShell, похожий на те, что используют разработчики Экспериментальный «умный» терминал с ИИ, который подсказывает команды и автоматизирует повторяющиеся действия

Неизвестно, будет ли это отдельное издание Windows, особый режим или просто набор приложений, но тестовую версию обещают выпустить в ближайшие месяцы. Подробности о цене и доступности появятся позже.