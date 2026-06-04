Ученые испекли хлеб из дрожжей, полученных из 5000-летней мумии ледяного человека

Исследователи из института Eurac Research (Италия) успешно испекли хлеб на закваске, используя дрожжи, выделенные из тканей мумии ледяного человека Эци, которому около 5300 лет. Знаменитая мумия Эци была обнаружена в Альпах в 1991 году и продолжает удивлять ученых новыми открытиями. Специалисты изучили образцы кожи, внутренних тканей и содержимого желудка древнего человека и обнаружили, что в мумифицированных тканях до сих пор сохранились живые микроорганизмы, включая необычные холодолюбивые дрожжи. Особый интерес исследователей вызвали именно дрожжи. Ученые смогли вырастить их в лабораторных условиях, постепенно приучая микроорганизмы к мучной среде. После нескольких месяцев экспериментов древние дрожжи начали работать практически так же, как современные хлебопекарные культуры.

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В итоге исследователи замесили тесто и испекли настоящий хлеб на закваске. По словам руководителя исследования Мохаммеда Сархана, тесто поднялось примерно за сутки и оказалось вполне пригодным для выпечки. На этом эксперименты не заканчиваются. Ученые уже обсуждают возможность использования древних дрожжей для производства пива и других ферментированных продуктов, сообщает издание Daily Mail. Эци — одна из старейших естественных мумий человека, когда-либо найденных. Он жил примерно в 3300 году до нашей эры (эпоха медного века). Мумия была обнаружена туристами в талом леднике в Эцтальских Альпах на границе Австрии и Италии на высоте 3210 метров. Благодаря естественной мумификации в ледяных условиях сохранились не только тело, но и одежда, снаряжение, а также микроорганизмы. Исследования Эци продолжаются уже более 30 лет и регулярно приносят новые научные открытия о жизни людей в эпоху неолита.

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