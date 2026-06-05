Microsoft представила персонального ИИ-ассистента Scout
Microsoft Scout – инструмент, напоминающий OpenClaw. Он доступен в составе Microsoft 365 Copilot, а также в виде настольного приложения для Windows и macOS.
Scout разработан как постоянно работающая система: он не ожидает ввода данных от пользователя, а следует заданному рабочему процессу и вмешивается только при необходимости. В его основе лежат инфраструктура OpenClaw и система Work IQ от Microsoft.
Что такое Work IQ
Work IQ представляет собой слой, объединяющий данные и поведение пользователей. Он подключается к корпоративным ресурсам, включая файлы SharePoint, электронную почту Outlook и собрания Teams, а также анализирует рабочие привычки пользователя. Благодаря этому система может предоставлять более персонализированные и релевантные результаты.
Что умеет Scout
Microsoft кратко описывает возможности Scout следующим образом:
- Работа с файлами: создание, редактирование и поиск документов Word, Excel, PowerPoint, а также программного кода.
- Выполнение команд: запуск команд терминала, управление процессами тестирования и сборки.
- Работа в браузере: навигация по веб-страницам, заполнение форм и взаимодействие с веб-приложениями.
- Интеграция с Microsoft 365: управление электронной почтой, календарём, Teams и OneDrive.
- Фоновая работа: автоматическое выполнение задач по расписанию или при срабатывании определённых триггеров.
- Разделение задач: декомпозиция сложных задач на подзадачи с их параллельным выполнением.
Сроки выхода
На этой неделе Microsoft начнёт предоставлять предварительную версию Microsoft Scout для настольных компьютеров участникам программы Frontier в США. Для использования помощника также потребуется подписка на GitHub Copilot.
В дальнейшем Microsoft планирует запустить Scout в облаке и обеспечить его постоянную доступность. Более ограниченная предварительная версия будет предложена небольшому числу клиентов в ближайшие месяцы, после чего полноценная облачная версия станет доступна более широкой аудитории.