Названы iPhone, которые не получат iOS 27

Apple может прекратить поддержку ряда старых моделей iPhone в новой операционной системе iOS 27. По данным инсайдера Instant Digital, на которого ссылается издание MacRumors, обновление будет доступно только для устройств линейки iPhone 12 и новее.

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Если информация подтвердится, без поддержки iOS 27 останутся iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE второго поколения. Хотя эти смартфоны не получат новую ОС, они продолжат получать обновления безопасности для iOS 26 еще в течение нескольких лет.

Среди поддерживаемых устройств называются все модели серий iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 и iPhone 17, а также iPhone SE третьего поколения. При этом обновленная версия Siri с функциями Apple Intelligence, как ожидается, будет доступна только владельцам iPhone 15 Pro и более новых моделей.

Официальная презентация iOS 27 состоится 8 июня на конференции WWDC 2026. В тот же день Apple может выпустить первую бета-версию для разработчиков. Публичное тестирование традиционно ожидается в июле, а финальный релиз – в сентябре.

По данным слухам, iOS 27 будет сосредоточена прежде всего на исправлении ошибок и повышении стабильности системы. Среди новых функций ожидаются отдельное приложение Siri с возможностями чат-бота, напоминающими ChatGPT, а также дальнейшее развитие технологий Apple Intelligence в фирменных сервисах компании.