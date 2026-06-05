Боты впервые обогнали людей по объему интернет-трафика

Интернет‑трафик, генерируемый ботами, впервые превысил объем трафика, созданного людьми.

Об этом на своей странице в соцсети X написал генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс.

«Это случилось быстрее, чем я предсказывал», — сообщил он, комментируя данные сервиса Cloudflare Radar.

Согласно статистике компании, за период с 29 мая по 4 июня 2026 года бот‑трафик составил 57,5% от глобальных HTTP‑запросов на HTML‑контент, впервые превысив трафик от людей, на который пришлось 42,5%. В комментариях под постом Принс признал, что графики и данные сервиса выглядят «немного хаотично», однако, по его мнению, тенденция уже очевидна: автоматизированные системы генерируют больше запросов, чем реальные пользователи.

Глава Cloudflare отметил, что подобный рост обеспечивают не традиционные поисковые роботы и другие подобные сервисы, а в первую очередь ИИ‑агенты, которые способны собирать данные для обучения моделей искусственного интеллекта или выполнять задачи от имени пользователя.

Cloudflare — это американская компания, основанная в 2009 году, которая предоставляет широкий спектр услуг для улучшения работы веб‑ресурсов.

Концепция «мертвого интернета» — это современная теория (часто классифицируемая как конспирологическая), утверждающая, что большая часть активности и контента в сети больше не принадлежит людям. Согласно этой теории, интернет, каким мы его знали, «умер» примерно в 2016–2017 годах. Теперь он представляет собой симуляцию, где боты общаются с ботами, а алгоритмы создают иллюзию живого сообщества.