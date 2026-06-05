Исследователь из SafeBreach Ор Яир нашёл способ атаковать голосового ассистента Google Gemini на Android. Для этого не требовалось устанавливать вредоносное приложение или взламывать смартфон. Достаточно было одного уведомления из WhatsApp, Slack, СМС, Signal, Instagram или Messenger (WhatsApp, Instagram и Messenger принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России).

Суть проблемы в том, что Gemini умеет читать уведомления и отвечать на них через функцию Utilities.

Исследователь выяснил, что ассистент мог воспринимать текст уведомления не просто как контекст, а как инструкцию к действию. То есть любой сервис, способный прислать пуш на телефон, превращался в потенциальный канал атаки.

В самом мягком варианте злоумышленник мог заставить Gemini озвучить фейковое сообщение от имени реального контакта. Например, пока человек за рулём и не смотрит на экран, ассистент мог сказать что-то вроде: «начальник просит загрузить документы в эту папку». Звучит как обычное сообщение, а на деле — ловушка.

Яир показал, как через подмену контекста можно было обойти защитные проверки Gemini. Ассистент мог вывести на экран реальный запрос на опасное действие на одном языке или спрятать его в ссылке, а вслух произнести безобидную фразу. Пользователь говорит «да», думая, что просто подтверждает обычный диалог, а система засчитывает это как разрешение на действие.

В демонстрациях такой трюк позволял управлять устройствами умного дома через Google Home, открывать ссылки, запускать приложения, отправлять телефон в Zoom-звонок и даже отравлять долговременную память Gemini. Например, ассистент мог запомнить ложный факт о пользователе, и эта информация сохранялась уже на уровне аккаунта.

Исследователь сообщил о проблеме Google ещё 17 августа 2025 года. Корпорация признала её приоритетной и закрыла дыру. Отдельное обновление приложения пользователям устанавливать не нужно.